В Самаре «Skoda» наехала на женщину на тротуаре

В Самаре водитель "Skoda" наехал на пешехода на тротуаре. ФОТО: ГУ МВД по Самарской области

В пятницу, 22 октября возле дома №41 на улице Енисейской произошло ДТП с участием пешехода. По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля «Skoda Octavia» не справился с управлением и съехал на тротуар по левую сторону движения. В этот момент ему на встречу шла 37-летная женщина, на которую он наехал.

Женщина с травмами была доставлена в больницу. Водитель же отказался от прохождения медосвидетельствования.

В ГУ МВД по Самарской области проводится проверка по факту происшествия, по итогам которой будет принято процессуальное решение.