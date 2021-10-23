В дептрансе Самары опровергли информацию о том, что транспорт будет работать в режиме выходных

Общественный транспорт в Самаре в нерабочие дни будет ходить без изменений Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В департаменте транспорта Самары опровергли информацию о том, что транспорт будет работать в режиме выходных. Об этом они сообщили в своём твиттере.

- В сети появились новости о том, что с 25 октября транспорт будет работать в режимы выходного дня. В праздничные и выходные дни – да. В остальные – в привычном режиме рабочей недели. Итого: изменений в режиме работы транспорта нет, - сообщили в департаменте.

Ранее в регионе были объявлены дополнительные выходные с 25 октября из-за тяжелой ситуации с коронавирусом, когда в области ежедневно находят более 900 заразившихся за сутки. До этого пенсионерам старше 65 лет, которые не прошли вакцинацию, заблокировали транспортные карты.