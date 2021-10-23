В Самаре в 2021 году педагоги получают премии до 121 тысячи рублей

Успешных учителей в Самарской области поощряют

В 2021 году на премии самарским учителям, подготовившим победителей олимпиад и всероссийских конкурсов, из бюджета Самарской области выделили 50,8 млн рублей. Как рассказали на заседании губернской Думы региона, ежемесячно учителя получают дополнительно к зарплате от 1 500 рублей до 121 875 рублей в зависимости от уровня достижений учащихся и их количества.

Система стимулирующих выплат для педагогов действует с 2013 года. В 2020 году поощрение получили 380 человек, в 2021 - 393.

Также за реализацию наиболее общественно значимых долгосрочных проектов каждый год осенью 60 педагогов получают премию в размере 10 тысяч рублей ежемесячно на год. На это из бюджета выделяется более 7 млн рублей. А более ста наставников победителей международных и всероссийских молодежных олимпиад получают от 20 тыс. рублей до 50 тыс. рублей.

Также депутаты отметили, что премировать целесообразно не только школьных учителей, но и педагогов вузов, которые помогают школьникам.