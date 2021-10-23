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Общество23 октября 2021 12:02

Видеоблогер заснял, как колонна полицейских УАЗов выстроилась на заправке под Самарой

Евгений Щекин снял с квадрокоптера большую колонную одинаковых автомобилей
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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Длинная колонна полицейских УАЗов выстроилась на АЗС под Самарой. ФОТО: Скриншот

Длинная колонна полицейских УАЗов выстроилась на АЗС под Самарой. ФОТО: Скриншот

Видеоблогер Евгений Щекин опубликовал видео, на котором запечатлел длинную колонну полицейских "УАЗ Патриот", стройными рядами заезжающую на АЗС по Самарой.

Длинная колонна автомобилей не уместилась на заправке и расположилась вдоль проезжей части. Чтобы не создавать заторов, полицейские встали на обочине.

В комментариях самарцы шутят, что ситуация похожа на компьютерную игру и где-то рядом расположено место появления новых персонажей - так называемая точка респауна.

Колонна полицейских «УАЗ Патриот» заехала на АЗС под Самарой
Видеоблогер Евгений Щекин опубликовал видео, в котором колонна полицейских УАЗиков заезжает на АЗС под Самарой