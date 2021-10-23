В микрорайоне Крутые Ключи закроют железнодорожный переезд

В Крутых Ключах закроют железнодорожный переезд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается строительство Северного шоссе. В 2022 году планируется построить 5-й этап Северного шоссе. Об этом сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

По его словам, проект был разработан компанией из северной столицы «БКН-Проект». Все необходимые документы уже прошли государственную экспертизу и получили положительное заключение.

Пивкин также рассказал, что 5-й этап Северного шоссе должен соединить уже построенный участок этой же дороги с улицей Мира. Путепровод будет находиться на пересечении железнодорожных путей и дороги, которая ведет из Крутых Ключей в Кошелев. Сейчас они находятся на одном уровне, а новый тоннель предполагают построить под рельсами.