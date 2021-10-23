В Самаре за сутки коронавирус подтвердился у 393 человек

В Самаре за сутки коронавирусом заболели 393 человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область продолжает бить антирекорды. За сутки в регионе заразилось чуть меньше 1000 человек.

Больше всего заболевших 23 октября зарегистрировано в Самаре – 393 человека. На втором месте по численности больных идёт Тольятти – 182. Третий по количеству заболевших в области Новойкубышевск – там за сутки выявили 43 больных коронавирусом.

Среди заболевших у 16 человек коронавирус выявлен при профилактическом обследовании, клинических проявлений заражения они не имели.

Число смертей от COVID-19 по-прежнему остаётся высоким – за сутки скончались 18 пациентов. Среди них были 11 мужчин от 33 до 79 лет и 7 женщин от 64 до 89 лет. Почти все из них имели сопутствующие заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.