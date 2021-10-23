В администрацию Тольятти можно будет попасть только по QR-коду

С 25 октября в городскую и районные администрации Тольятти можно пройти только при предъявлении QR-кода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 25 октября 2021 года в городскую и районные администрации Тольятти теперь можно будет попасть исключительно при предъявлении QR-кода или сертификата о вакцинации. Такое решение принято сегодня на заседании городского штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

В целях предупреждения распространения COVID-19 оперштаб принял решение о том, что с 25 октября вход в здания городской и районных администраций будет осуществляться при предъявлении гражданином паспорта, а также QR-кода или сертификата о вакцинации либо справки о недавно перенесенном заболевании или наличии медицинского отвода, либо по предварительной записи.

Глава города Николай Ренц призвал жителей города позаботиться о своём здоровье и здоровье близких и сделать прививку от коронавируса.

- Предлагаю всем, кто еще не сделал прививку от ковида, воспользоваться периодом нерабочих дней и пройти вакцинацию, чтобы внести свой вклад в формирование коллективного иммунитета и установить надежный заслон распространению опасной инфекции. Только там мы с вами сможем избежать всеобщего локдауна и остановить пандемию, - обратился Ренц к тольяттинцам.

В городе и области продолжают биться очередные антирекорды по заболеваемости коронавирусом. Также ухудшается эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ - за неделю в Тольятти зафиксировано 9 502 новых случая.