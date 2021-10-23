В Самаре хотят открыть торговый центр рядом с Госуниверситетом

В Самаре продают здание ТЦ рядом с Госуниверситетом. ФОТО: Скриншот

В Самаре выставили на продажу торговый павильон на первой линии по улице Ново-Садовой. Там предлагают разместить торговый ритейлер.

Здание на продажу выставило агентство недвижимости «Новая жизнь». По словам продавца, у здания удобные подъездные пути, рядом с будущим торговым центром есть остановка общественного транспорта и большой автомобильный трафик.

В здании есть своя подземная парковка, на цокольном этаже может разместиться продуктовый гипермаркет. Последующие четыре этажа предусмотрены под сдачу торговым площадям. С внутренним ремонтом всё не так красочно – готова только черновая отделка, зато установлены эскалаторы, лифты, пожарная сигнализация, вытяжки и отопительная котельная.

Примечательно, что почти напротив расположен торговый центр «Мегасити». Как ТЦ будут делить клиентов – пока не ясно.