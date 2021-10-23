Житель Самары попался на воровстве одежды в ТЦ в центре Пензы

В Пензе задержали жителя Самары, который украл одежду из торгового центра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В торговом центре на улице Московской в Пензе задержали 24-летнего жителя Самары, который украл оттуда одежду.

В полицию обратились две женщины, работающие управляющими в магазинах, которые обворовал наш земляк. Подозреваемый был задержан и дал признательные показания. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.