В Самаре открыли Культурный центр имени Валерия Грушина Фото: Антон СЕНЬКО

В Самаре прошло торжественное открытие Культурного центра имени Валерия Грушина. Центр открылся на базе Самарского национального исследовательского университета имени Королева в помещении бывшего актового зала Куйбышевского авиационного института.

Именно в этом институте учился Валерий Грушин, который будучи студентом в 1967 году трагически погиб, спасая детей на реке Уде.

Во время церемонии открытия на концертной площадке выступили участники проекта «Песни нашего века» и такие самарские барды, как Борис Есипов, Юрий Карпов, Александр Исаев и многие другие.

Мероприятие прошло с учетом всех противоэпидемических ограничений.

В Самарской области с 1968 года проводится фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Каждое лето он собирает большое количество любителей бардовской песни.