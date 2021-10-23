В Самарской области Лада Приора столкнулась с полуприцепом. ФОТО: ГУ МВД по Самарской области

В субботу, 23 октября в Самарской области произошло ДТП с участием полуприцепа "MAN" и Лада Приора. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По версии следствия, 58-летний водитель легкового автомобиля около 19:00 двигался по трассе М-5 со стороны Самары, когда на 888 километре совершил наезд на стоящий полуприцем "MAN", который остановился на полосе движения из-за технической неисправности и выставил аварийный знак.

Водитель Приоры погиб.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП. Выясняются все обстоятельства произошедшего.