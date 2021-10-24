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Общество24 октября 2021 7:48

В Самаре рабочая неделя 25 октября начнется с мокрого снега и ветра

Уже в понедельник в Самаре будет холодно - до 2 градусов, так что те, кому посчастливилось не работать могут только порадоватьсся
Анастасия МЫШКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Опять выпадет мокрый снег

Опять выпадет мокрый снег

Фото: Алексей ФОКИН

В Самарской области рабочая неделя 25 октября 2021 года начнется с холодов, мокрого снега и сильного ветра. Об этом рассказали синоптики Приволжского УГМС. Прогноз на следующую неделю обещает ухудшение погоды, так что тем, у кого неделя все же будет нерабочая, остается только порадоваться.

- Ветер подует северо-западный, со скоростью 7-12 метров секунду, местами - с порывами до 15-18 градусов. Также возможны осадки, причем в виде мокрого снега, - рассказали синоптики.

Также известно, что будет облачно с прояснениями, температура опустится до +2 +7 градусов. В ночь на понедельник будет 0 +5 градусов, а уже в ночь на вторник столбики термометров опустятся до -5 градусов.

- В дальнейшем, при прохождении холодного фронта, пройдут осадки от небольших до умеренных, температура воздуха в начале рабочей недели существенно понизится, - рассказали синоптики Приволжского УГМС.