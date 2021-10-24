В Самаре рабочая неделя 25 октября начнется с мокрого снега и ветра

Опять выпадет мокрый снег Фото: Алексей ФОКИН

В Самарской области рабочая неделя 25 октября 2021 года начнется с холодов, мокрого снега и сильного ветра. Об этом рассказали синоптики Приволжского УГМС. Прогноз на следующую неделю обещает ухудшение погоды, так что тем, у кого неделя все же будет нерабочая, остается только порадоваться.

- Ветер подует северо-западный, со скоростью 7-12 метров секунду, местами - с порывами до 15-18 градусов. Также возможны осадки, причем в виде мокрого снега, - рассказали синоптики.

Также известно, что будет облачно с прояснениями, температура опустится до +2 +7 градусов. В ночь на понедельник будет 0 +5 градусов, а уже в ночь на вторник столбики термометров опустятся до -5 градусов.

- В дальнейшем, при прохождении холодного фронта, пройдут осадки от небольших до умеренных, температура воздуха в начале рабочей недели существенно понизится, - рассказали синоптики Приволжского УГМС.