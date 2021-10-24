Жителям Самарской области рассказали, как будут пускать в магазины и ТЦ во время локдауна

Продуктовые магазины будут работать, но без QR-кода туда не пустят Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самарской области рассказали, как ходить в магазины и торговые центры во время локдауна с 25 октября по 7 ноября 2021 года. Новые правила озвучил руководитель департамента экономического развития Владислав Зотов.

Как рассказали в ведомстве, теперь для шоппинга самарцам потребуется иметь при себе документы. Во-первых, это оригинал QR-кода с сайта госуслуг, который подтвердит факт вакцинации. Альтернативой может служить справка о перенесенном заболевании.

- Также понадобится иметь при себе паспорт. Это необходимо для того, чтобы охрана торговых центров могла идентифицировать личность покупателя и убедиться, что QR код принадлежит именно ему.

Как пояснил руководитель департамента экономического развития Владислав Зотов и торговые центры, и рынки площадью больше 2000 квадратных метров во время локдауна продолжат работать в обычном режиме. Однако открыты будут только те отделы и секции, где продают товары первой необходимости – продукты питания, лекарства, бытовую химию, маски, антисептики, также будут открыты салоны сотовой связи. При этом если в ассортименте магазина есть товары первой необходимости, то там смогут продавать и остальной ассортимент.

А вот общепит будет работать только на вынос.