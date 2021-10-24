Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Кожина

Борис Кожин умер из-за тяжелой болезни. Фото: sjrs.ru

Губернатор Самарской области выразил соболезнования в связи с уходом из жизни самарского краеведа, журналиста, редактора Куйбышевской студии кинохроники Бориса Кожина. Он скончался 22 октября 2021 года на 84-м году жизни.

- Это невосполнимая утрата для региона, - отметил Дмитрий Азаров. – Борис Александрович - достойнейший пример патриотизма и истинной любви к родному краю и его жителям. Только он мог так завораживающе интересно, содержательно рассказывать о Самаре, уникальных фактах ее истории, о ее жителях и их характерах, мог своими словами пробудить особое чувство гордости за то, что ты родился и живешь в Самаре.

Борис Кожин - один из основателей кинолетописи Самары. Благодаря его участию на Куйбышевской студии кинохроники было написано и снято несколько десятков фильмов.

- Борис Александрович - наш хранитель истории, неповторимый рассказчик, учитель и наставник, - отметил Дмитрий Азаров. – Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.