Самарцев напугали бетонные плиты, которые могут упасть на голову прохожим

Нависающие бетонные плиты испугали прохожих. Фото: соцсети

Самарцев напугали бетонные плиты, которые могут упасть прямо на головы прохожим. Своими опасениями жители города поделились в социальных сетях.

Речь идет о заборе воинской части на ул. Николая Панова недалеко от пересечения с Ново-Садовой.

- Забор воинской части полностью разрушен, бетонные плиты ограждения со дня на день могут отлететь кому-либо в голову, - пишут обеспокоенные горожане. - Ежедневно там проходит масса смелых людей!

Некоторые комментаторы успокаивают паникеров – дескать, кирпич крепкий, еще нас с вами переживет. Однако другие отмечают, что дело вовсе не в кирпиче, а в бетонной плите.

- Она явно из последних сил противостоит гравитации, - пишут самарцы. - Так и хочется сказать: «Ну нафиг», и обойти сторонкой от греха подальше.

Реакция городских властей на проблему пока неизвестна.