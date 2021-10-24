Гостиницу «Националь» на улице Ленинградской в Самаре продают за 312 миллионов рублей

Сейчас гостиница не работает. Фото: Яндекс.Карты

В Самаре продают отдельно стоящее здание гостиничного комплекса «Азимут» - гостиницу «Националь». Соответствующее объявление собственники здания опубликовали на популярном ресурсе.

Речь идет о пятиэтажном дореволюционном здании гостиницы на пересечении улиц Ленинградской и Фрунзе. Его площадь составляет 8329 квадратных метров.

- Здание расположено на первой линии, в нем пять этажей и цоколь, это объект культурного наследия, - говорится в объявлении. – Здание использовалось под гостиницу, на этажах кабинетная система, все помещения светлые, с окнами, санузел имеется в каждом номере.

Также собственники здания сообщают, что у объекта имеется собственная охраняемая территория с парковкой на 15-20 машин.

Как уверяют продавцы, с коммуникациями все в порядке, кроме того, есть системы пожарно-охранной сигнализации, кондиционирования и видеонаблюдения.

- Сейчас гостиница не функционирует, работает только первый этаж, который занимают стабильные арендаторы, - говорится в объявлении. - Есть проект реконструкции здания.

Стоимость здания бывшей гостиницы продавец оценил в 312 миллионов рублей.