Гостиницу «Националь» на улице Ленинградской в Самаре продают за 312 миллионов рублей

Сейчас гостиница не работает. Фото: Яндекс.Карты
В Самаре продают отдельно стоящее здание гостиничного комплекса «Азимут» - гостиницу «Националь». Соответствующее объявление собственники здания опубликовали на популярном ресурсе.
Речь идет о пятиэтажном дореволюционном здании гостиницы на пересечении улиц Ленинградской и Фрунзе. Его площадь составляет 8329 квадратных метров.
- Здание расположено на первой линии, в нем пять этажей и цоколь, это объект культурного наследия, - говорится в объявлении. – Здание использовалось под гостиницу, на этажах кабинетная система, все помещения светлые, с окнами, санузел имеется в каждом номере.
Также собственники здания сообщают, что у объекта имеется собственная охраняемая территория с парковкой на 15-20 машин.
Как уверяют продавцы, с коммуникациями все в порядке, кроме того, есть системы пожарно-охранной сигнализации, кондиционирования и видеонаблюдения.
- Сейчас гостиница не функционирует, работает только первый этаж, который занимают стабильные арендаторы, - говорится в объявлении. - Есть проект реконструкции здания.
Стоимость здания бывшей гостиницы продавец оценил в 312 миллионов рублей.