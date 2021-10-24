Число новых больных коронавирусом в Самарской области 24 октября 2021 года впервые превысило тысячу человек в сутки

Число новых больных коронавирусом растет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области число заболевших коронавирусом за сутки впервые превысило отметку в тысячу человек. По данным портала стопкоронавирус.рф на 24 октября 2021 года оно составило 1093 новых случаев ковида за сутки. По этому показателю Самарская область находится на 9-м месте в стране.

Всего с начала пандемии в регионе опасным вирусом заразились 123820 человек.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 18 жителей региона, а всего с начала пандемии COVID-19 забрал жизни 4424 самарцев.

762 заболевших коронавирусом жителя региона были за минувшие сутки выписаны из лечебных учреждений по выздоровлению.