В Самаре отремонтируют старинный корпус вуза на ул. Молодогвардейской

Старинное здание приведут в порядок. Фото: Яндекс.Карты

В Самаре отремонтируют старинный корпус вуза на улице Молодогвардейской, 62/64. Информация об этом опубликована на официальном портале госзакупок.

Речь идет о главном корпусе Самарского филиала Университета водного транспорта. Известно, что здание входит в число объектов культурного наследия и в последний раз ремонтировалось очень давно – более 80 лет назад.

Начальная максимальная цена контракта составляет 162,3 миллиона рублей, средства выделят из бюджета вуза. Согласно документации закупки, за эти деньги компания-подрядчик должна отреставрировать фасад здания, отремонтировать кровлю, воссоздать внутреннюю отделку интерьеров. Кроме того, необходимо привести в порядок инженерные коммуникации – системы водоснабжения, канализации, вентиляции, кондиционирования и электроснабжения. Также в стоимость контракта вошли работы по благоустройству. Все работы должны быть выполнены до конца 2023 года.

Подрядчика должны определить к концу ноября.