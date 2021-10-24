Блогер снял с высоты место строительства магистрали «Центральная» в Самаре. Показываем, где пройдет дорога

Новая трасса пройдет прямо через дачный массив. Фото: скрин видео

Самарский видеоблогер Евгений Щекин снял с высоты птичьего полета место строительства будущей магистрали «Центральная». Видеозапись он выложил на своей страничке в социальной сети.

С высоты хорошо виден дачный массив, через который должна пройти будущая магистраль. Всего видеоблогер «пролетел» четыре километра от поселка Петра Дубрава до проспекта Карла Маркса.

Строить новую дорогу власти обещают начать уже в 2022 году, в проекте областного бюджета на 2022 год на эти цели даже предварительно заложено около трех миллиардов рублей, а всего за три ближайших года на нее собираются потратить 9 миллиардов. Эти средства необходимы для первого этапа строительства дороги. Он предусматривает возведение проезжей части от проспекта Кирова по проспекту Карла Маркса и далее до границ городского округа Самара.