Мобильные пункты вакцинации заработают у торговых центров «Космопорт» и «Мега» в Самаре

Мобильные пункты вакцинации будут стоять около входов в торговые центры. Фото: минздрав Самарской области

25 октября, в понедельник, возле торговых центров «Космопорт» и «Мега» в Самаре будут работать мобильные пункты вакцинации. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Как пояснили в минздраве, мобильный пункт вакцинации около «Космопорта» будет располагаться у входа в магазин «Спортмастер». А около «Меги» он разместится прямо рядом с центральным входом.

- Мобильный пункт вакцинации будет работать с 10.00 до 19.00, - пояснили в региональном минздраве. – Здесь можно как сделать первую прививку от коронавируса, так и пройти повторную вакцинацию.

Для того, чтобы привиться, самарцам достаточно иметь при себе паспорт.