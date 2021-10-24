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Общество24 октября 2021 14:01

Самара утонула в тумане в последний день перед локдауном 24 октября

Синоптики заранее предупреждали горожан об этом природном явлении
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Густой туман накрыл Самару. Фото: соцсети

Густой туман накрыл Самару. Фото: соцсети

Утром последнего дня перед локдауном, 24 октября 2021 года, Самара буквально утонула в утреннем тумане. Он был настольно сильным , что очертания предметов вокруг можно было угадать с трудом. Фотографиями и впечатлениями об этом природном явлении самарцы поделились в социальных сетях.

- Вот это туманище! Ничего не разглядеть, как будто в молоке идешь, - поделились впечатлениями горожане.

Напомним, синоптики заранее предупреждали жителей Самарской области о возможности тумана.

Однако позже воздух прояснился, и Самару осветило осеннее солнце.