Самара утонула в тумане в последний день перед локдауном 24 октября

Густой туман накрыл Самару. Фото: соцсети

Утром последнего дня перед локдауном, 24 октября 2021 года, Самара буквально утонула в утреннем тумане. Он был настольно сильным , что очертания предметов вокруг можно было угадать с трудом. Фотографиями и впечатлениями об этом природном явлении самарцы поделились в социальных сетях.

- Вот это туманище! Ничего не разглядеть, как будто в молоке идешь, - поделились впечатлениями горожане.

Напомним, синоптики заранее предупреждали жителей Самарской области о возможности тумана.

Однако позже воздух прояснился, и Самару осветило осеннее солнце.