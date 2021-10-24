Пешеход угодил под колеса вазовской легковушки в Самаре. Фото: ГУ МВД по Самарской области

На Московском шоссе в Самаре сбили пешехода. Это произошло ночью с субботы на воскресенье, 24 октября. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло в Октябрьском районе Самары, напротив дома №106 по Московскому шоссе. За рулем вазовской легковушки, которая ехала со стороны улицы Советской Армии, находился 22-летний водитель.

- За год водитель 12 раз привлекался к административной ответственности, - сообщили в ГУ МВД по Самарсекой области.

В этот раз, однако, правила нарушал пешеход. 31-летний мужчина пытался перейти проезжую часть в неположенном месте, слева направо по ходу движения автомобиля. Там его и сбил автомобиль.

- Пешеход в результате ДТП пострадал, его госпитализировали, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области