Самарская область стала четвертой в стране по числу заболевших коронавирусом за сутки

Тесты показывают - зараженных все больше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область стала четвертой в стране по числу заболевших COVID-19 за сутки. По данным а 24 октября 2021 года в регионе было зарегистрировано 1093 больных. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Впервые с начала пандемии число новых больных за сутки в Самарской области превысило тысячу человек. Из них 421 новый зараженный обнаружен в Самаре, 200 в Тольятти, 47 – в Новокуйбышевске, 35- в Отрадном, 32 – в Кинеле, 30 – в Сызрани. Из сельских районов больше всего новых больных в Нефтегорском районе – 27 человек, и в Ставропольском районе – 22 человека.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Самарской области заразилось 123820 человек. Коварный вирус забрал жизни уже 4424 самарцев, в том числе 18 – за последние сутки.