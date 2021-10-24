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Общество24 октября 2021 15:26

В Самаре строят огромный торгово-развлекательный комплекс на берегу реки

Видеоблогер Евгений Щекин пролетел над ним на квадрокоптере и выложил видео у себя в соцсети
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Строительство торгового центра в "Волгаре" попало на видео. Фото: скрин

Строительство торгового центра в "Волгаре" попало на видео. Фото: скрин

В Самаре строят огромный торгово-развлекательный комплекс на берегу реки Самарки. Видеоблогер Евгений Щекин пролетел над ним на квадрокоптере и выложил видео у себя в соцсети.

Речь идет о масштабном торгово-развлекательном центре «Алабинский», который возводят в Куйбышевском районе Самары, на границе микрорайона «Волгарь», на пересечении улиц Осетинской и Народной, буквально через дорогу от причалов проток Самарки.

Строительство начали год назад. Изначально владелец будущего ТЦ «Алабинский» заявлял, что работы планируют завершить за два года. На видео видно, что «коробка» торгового центра уже почти готова – строители возвели стены и крышу и заканчивают работы.

В комментариях самарцы отмечают, что летом за покупками сюда можно будет ходить прямо с лодок, в плавках.

Смотреть видеосюжет
В Самаре строят огромный торгово-развлекательный комплекс на берегу реки
В Самаре строят огромный торгово-развлекательный комплекс на берегу реки
Автор видео - Евгений Щекин