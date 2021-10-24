Смертоносное устройство в лесу возмутило жителей Самарской области. Фото: скрин видео

Житель Самарской области нашел страшное устройство в Зеленовском лесу под Тольятти. Видеозаписью с места происшествия он поделился в социальных сетях.

На видеозаписи показано углубление в земле – вероятно, вход в нору. Он загражден металлической сеткой, которая закреплена на соседних деревьях. Перед сеткой внутри норы установлен капкан. Очевидно, что смертоносное устройство не оставляло бы шанса выбраться попавшему в него животному

Автор видео решил, что оставлять устройство в таком виде нельзя, и просунул туда палку. У него не сразу получилось нейтрализовать металлическую ловушку – мешала сетка у входа в нору. Однако в конце концов попытки мужчины увенчались успехом, и капкан с громким треском захлопнулся. Это так напугало автора видео, что он резко отскочил от норы.

- Так и руку оторвать может! – делятся впечатлениями комментаторы в соцсети.

Также комментаторы предположили, что ловушку установили на барсука.

Мнения тольяттинцев разделились. Одни посчитали, что грибник зря помешал тому, кто установил капкан. Другие же заступились за животное, которое могло погибнуть.

- А если бы туда сунулась домашняя собака или слишком активный и любознательный ребенок? –возмущаются комментаторы. – Нельзя оставлять такие опасные устройства в лесу!