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Общество24 октября 2021 19:39

Жителей Самары обеспокоили опасные игры детей с каруселью в парке Щорса

Видеозапись опасных развлечений подростков очевидцы выложили в соцсети
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Опасные развлечения детей попали на видео. Фото: скриншот

Опасные развлечения детей попали на видео. Фото: скриншот

Жителей Самары обеспокоили опасные игры детей с неработающей каруселью в парке Щорса. Видеозапись, на которой запечатлены развлечения подростков, очевидцы выложили в соцсети.

На видеозаписи отчетливо видно, как двое подростков, в желтой и коричневой куртках висят на кабинах маленького колеса обозрения («Солнышко»). При этом они поочередно отталкиваются ногами от земли. В это время карусель совершает оборот и другой участник игры поднимается в воздух.

Очевидцы посчитали, что такое развлечение может быть опасным.

- Сколько еще рук-ног надо сломать, чтобы снести вот эту карусель? – задает риторический вопрос автор видео.

Мнения комментаторов разделились. Одни поддержали автора, что подобное занятие опасно для детей. Другие вспомнили, что сами в детстве нередко подвергали себя опасности, и такое поведение характерно для подростков. Третьи же посчитали, что аттракцион нужно не сносить, а восстанавливать. Кроме того, горожане сошлись во мнении, что в межсезонье неработающие карусели нуждаются в охране.

Смотреть видеосюжет
Опасные игры детей с каруселью в парке Щорса в Самаре
Опасные игры детей с каруселью в парке Щорса в Самаре
Источник: www.instagram.com