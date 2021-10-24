Жителей Самары обеспокоили опасные игры детей с каруселью в парке Щорса

Опасные развлечения детей попали на видео. Фото: скриншот

Жителей Самары обеспокоили опасные игры детей с неработающей каруселью в парке Щорса. Видеозапись, на которой запечатлены развлечения подростков, очевидцы выложили в соцсети.

На видеозаписи отчетливо видно, как двое подростков, в желтой и коричневой куртках висят на кабинах маленького колеса обозрения («Солнышко»). При этом они поочередно отталкиваются ногами от земли. В это время карусель совершает оборот и другой участник игры поднимается в воздух.

Очевидцы посчитали, что такое развлечение может быть опасным.

- Сколько еще рук-ног надо сломать, чтобы снести вот эту карусель? – задает риторический вопрос автор видео.

Мнения комментаторов разделились. Одни поддержали автора, что подобное занятие опасно для детей. Другие вспомнили, что сами в детстве нередко подвергали себя опасности, и такое поведение характерно для подростков. Третьи же посчитали, что аттракцион нужно не сносить, а восстанавливать. Кроме того, горожане сошлись во мнении, что в межсезонье неработающие карусели нуждаются в охране.