У самарцев будет возможность починить сломанный автомобиль. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Автосервисы Самары будут работать во время локдауна 25 октября – 7 ноября 2021 года. Такая информация содержится в постановлении региональных властей. Авторемонтные мастерские и шиномонтаж вошли в число предприятий, где выполняют неотложные работы, а потому будут продолжать свою деятельность даже в период коронавирусных ограничений.

- Если автомобилисту понадобятся услуги ремонта машины или нужно будет помпенять колесо, он сможет обратиться в соответствующий автосервис или шиномонтаж, они продолжат работу в нормальном режиме, - рассказала руководитель департамента развития предпринимательства регионального министерства экономического развития Лариса Названова.

А вот вымыть машину самарцам во время локдауна не удастся. Автомойки попали пд ограничения и временно приостановят работу.