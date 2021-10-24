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Общество24 октября 2021 19:51

Автосервисы Самары будут работать во время локдауна 25 октября – 7 ноября 2021 года

Автосервисы и шиномонтаж вошли в число предприятий, выполняющих неотложные работы
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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У самарцев будет возможность починить сломанный автомобиль.

У самарцев будет возможность починить сломанный автомобиль.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Автосервисы Самары будут работать во время локдауна 25 октября – 7 ноября 2021 года. Такая информация содержится в постановлении региональных властей. Авторемонтные мастерские и шиномонтаж вошли в число предприятий, где выполняют неотложные работы, а потому будут продолжать свою деятельность даже в период коронавирусных ограничений.

- Если автомобилисту понадобятся услуги ремонта машины или нужно будет помпенять колесо, он сможет обратиться в соответствующий автосервис или шиномонтаж, они продолжат работу в нормальном режиме, - рассказала руководитель департамента развития предпринимательства регионального министерства экономического развития Лариса Названова.

А вот вымыть машину самарцам во время локдауна не удастся. Автомойки попали пд ограничения и временно приостановят работу.