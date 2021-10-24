Голову женщины, тело которой обнаружили в чемодане дети в Орске, нашли в мусорном баке

Дело об убийстве и расчленении жительницы Орска раскрыли по горячим следам. Фото: скрин

Голову женщины, тело которой накануне обнаружили в чемодане в Орске, нашли в мусорном баке неподалеку. Недостающую часть тела убитой нашли правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий 24 октября.

Как стало известно, голова убитой обнаружилась в заглубленном мусорном контейнере поблизости от дома на улице Станиславского, где у подъезда обнаружился чемодан с расчлененным женским телом. Правоохранители установили личность женщины – это оказалась 39-летняя местная жительница по имени Асель. Очень скоро следователи выяснили, что к преступлению может быть причастен ее 42-летний знакомый по имени Игорь. Ранее мужчина не попадал в поле зрения правоохранителей. Всю ночь шли поиски, а под утро мужчину задержали, и он сознался в содеянном. А в квартире вероятного убийцы нашли ножи и молоток для мяса, которые он мог использовать в качестве орудия убийства.

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