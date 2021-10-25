В Самарской области сократили список домов для капремонта в 2021 году

В 2021 году в Самарской области планируется отремонтировать 2401 дом Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Самарской области решили сократить число домов под капремонт. Министерство энергетики и ЖКХ выпустило приказ о корректировке краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД на 2021-2023 годы.

Так, в 2021 году приведут в порядок не 2 520 многоквартирных домов, а 2 401. В 2022-2023 годах планировалось отремонтировать по 1260 жилых зданий. Теперь в документе указаны другие цифры: 1200 и 1201 МКД соответственно.

Приказ вступил в силу со дня его официального опубликования на сайте областного правительства - с 22 октября 2021 года. Список домов, которые планируется капитально отремонтировать, можно узнать здесь.