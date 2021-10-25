В Самаре экс-капитана полиции осудили за мошенничество и злоупотребление полномочиями

Суд приговорил бывшего правоохранителя к 3 годам лишения свободы условно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Советский районный суд Самары вынес приговор бывшему капитану полиции. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Информация размещена на сайте инстанции.

Преступления правоохранителя выявили сотрудники ФСБ. Они выяснили, что 29-летний начальник пункта централизованной охраны УВО по Самаре злоупотреблял своими полномочиями с октября 2018 года. Установлено, что при заключении договоров на охрану он предоставлял ложные сведения о стоимости услуг. Мужчина предлагал представителям коммерческих организаций платить меньше официальной цены и передавать ему деньги наличкой.

В июне 2020-го следователи возбудили в отношении полицейского уголовное дело. В конце сентября этого года он предстал перед судом. Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы условно и назначили штраф в 30 тысяч рублей. Кроме того, его лишили звания капитана полиции и запретили занимать должности в государственных, муниципальных и правоохранительных органах.