В Самарской области мужчина вышел в темноте на дорогу и погиб под колесами Vоlкswаgеn

Сбитый мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в воскресенье, 24 октября, на трассе Самара - Бугуруслан в Кинель-Черкасском районе произошло смертельное ДТП. Под колесами Vоlкswаgеn Pоlо погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось примерно в 20:15. По данным полицейских, иномаркой управлял 59-летний мужчина. Он двигался со стороны Кинель-Черкасс в направлении Отрадного. В пути он наехал на 39-летнего пешехода.

- Мужчина находился на неосвещенном участке дороги в темное время суток. На его одежде не было светоотражающих элементов, - уточнили правоохранители.

Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте ДТП до приезда медиков.

Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали аварии. Проводится проверка.