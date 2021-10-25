Новый стадион «Орбита» в Самаре достроят в конце ноября 2021 года

На новом стадионе будут заниматься воспитанники детских спортивных школ / Фото: правительство Самарской области

В Самаре продолжается строительство нового современного стадиона. Его возводят около спорткомплекса «Орбита» на улице Ново-Вокзальной, 70а. Готовность объекта составляет 70%, сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам министра спорта региона Сергея Кобылянского, работы идут по графику. На футбольном поле уложили искусственный газон и забетонировали каркас для прыжковых ям. Сейчас выполняется монтаж освещения, укладка асфальта и покрытия для беговых дорожек. Также рабочие заканчивают обустройство зоны для толкания ядра.

Подрядчик должен завершить строительство в конце ноября 2021 года. Планируется, что на новом стадионе будут заниматься воспитанники детских спортивных школ. Кроме того, там будут проводить физкультурно-спортивные и массовые мероприятия.