Холодную воду отключат в 4 районах Самары с 25 по 28 октября 2021 года

Холодной воды не будет в частном секторе и на Телецентре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители ряда домов в Самаре останутся без холодной воды. Плановые отключения запланированы с 25 по 28 октября 2021 года. Информация об этом размещена на сайте компании «РКС-Самара».

Так, до 21:00 25 октября не будет холодной воды в частном секторе на 7-й просеке. На пониженном давлении - дома на 8-й и 9-й просеках.

До 16:00 сегодняшнего дня отключат ХВС на улице Демократической, 75 (ТРК «Орион»), в Малом Сорокином хуторе, в СНТ «Мазин Угол».

Во вторник, 26 октября, с 9:00 до 21:00 не будет холодной воды в ГПТУ № 25, на улице Советской Армии, 200-212, на улице Гастелло, 18, 20, 22 и на улице Советской Армии, 205а (Телецентр). С 9:30 до 11:45 воду на пониженном давлении будут подавать на улице Партизанской, 78б и 78в.

В четверг, 28 октября, на пониженном давлении окажутся дома на Московском шоссе 81 и 83. Ограничение будет действовать с 9:30 до 11:45.