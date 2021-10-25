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Происшествия25 октября 2021 16:04

В Тольятти арестовали таксиста, который совершил сексуальное насилие над пятиклассницей

Жертвой стала 9-летняя дочка его знакомых
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
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Подозреваемый арестован, ему грозит от 12 до 20 лет реального лишения свободы

Подозреваемый арестован, ему грозит от 12 до 20 лет реального лишения свободы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В октябре в Тольятти задержали 55-летнего Льва Р. Мужчина имеет судимость за совершение грабежа, в последнее время работал таксистом. Сейчас его подозревают в надругательстве над ребенком.

- По предварительным данным, в октябре 2018 года он совершил сексуальное насилие над дочкой своих знакомых, девочке на тот момент было 9 лет, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – Насколько нам известно, все произошло на съемной квартире, где жил подозреваемый.

Что там дела девочка в этот момент и где были ее родители, предстоит разобраться следователям. Уголовное дело 19 октября возбудили по ч.4 ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет».

Подозреваемый арестован, ему грозит от 12 до 20 лет реального лишения свободы.