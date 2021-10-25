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Общество25 октября 2021 16:11

В Самаре за неделю высадили из транспорта 183 пассажира без масок

На 16 нарушителей режима оформили протоколы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Антимасочникам грозит штраф до 30 тысяч рублей / Фото: администрация Самары

Антимасочникам грозит штраф до 30 тысяч рублей / Фото: администрация Самары

В Самаре продолжаются коронавирусные рейды в общественном транспорте. На минувшей неделе в городе прошло 80 проверок. Итог - 183 пассажирам пришлось покинуть салон.

- Оформлено 16 протоколов. Полицейские направляют материалы в суды, а те уже выносят решения. Для физических лиц предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей, - сообщили в мэрии Самары.

Отметим, что с осени 2020-го из общественного транспорта высадили 7 577 пассажиров-антимасочников (6 367 - в этом году). Всего было составлено 554 протокола на тех, кто не соблюдает режим. Большинство административных материалов правоохранители оформили в 2021-м - 409.

Если без маски поймают водителя или кондуктора, то им будет грозить дисциплинарная ответственность. Как правило, это лишение ежемесячной премии.

Добавим, что для снижения риска распространения коронавируса весь общественный транспорт Самары регулярно моют и дезинфицируют. Кроме того, скоро во всех салонах появятся рециркуляторы воздуха.