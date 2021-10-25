В администрации Самары рассказали, чем могут заняться дети на осенних каникулах с 25 октября 2021 года

Проект адаптирован под любой возраст и разные интересы детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары предлагает самарским детям и подросткам провести осенние каникулы в 2021 году весело и с пользой. С 25 октября 2021 года в социальной сети Вконтакте начала работать группа «Самарское детство», где школьникам предлагают различные творческие или спортивные задания.

Самарские школьники смогут найти на портале проекта онлайн-развлечения на любой вкус. Дети смогут посмотреть художественные и познавательные фильмы, заняться творчеством - например, нарисовать скетч, сделать симпатичную аппликацию и даже побывать на мастер-классе по изобразительному искусству, не выходя из дома. Также дети смогут выполнить комплекс спортивных упражнений, спеть в караоке или освоить новую стильную прическу.

Кроме того, в программе проекта на праздники предусмотрены специальные программы, посвященные памятным датам. Так, 4 ноября в день народного Единства школьники узнают об истории праздника, а самарские творческие коллективы проведут праздничный онлайн-концерт. 7 ноября участникам программы представят курс мини-лекций, посвященных Параду 1941 года, а также предложат сделать макет военной техники.