В Самаре предложили создать учреждения, свободные от COVID-19

Врачи предложили привить не менее 90% рабочего персонала Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский областной клинический кардиологический диспансер им. В.П. Полякова выступил с идеей создания учреждений, свободных от ковида на территории региона. Врачи призвали работников различных сфер привиться от коронавируса, чтобы горожане чувствовали себя в безопасности в таких учреждениях.

- Давайте создадим из наших учреждений территории, свободные от ковида/ Неважно, где Вы работаете и чем занимаетесь – ресторанный бизнес или библиотека, фитнес-центр или магазин, медицинское учреждение или промышленное предприятие. Горожане будут чувствовать себя в безопасности, если среди ваших сотрудников прививка будет более чем у 90%, - призвали врачи кардиоцентра.

Также врачи попросили пациентов кардиоцентра не только пройти вакцинацию, но и при плановой госпитализации иметь при себе отрицательный ПЦР тест. Также самарцам напомнили, что при экстренной госпитализации в больницу нельзя скрывать недомогание или симптомы простуды, так как для инфицированных пациентов в Самарской области развернуты специальные больницы.