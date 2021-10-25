В Самаре будут штрафовать заведения, которые продолжают работать в локдаун

Учреждения, которые нарушают особый режим, будут штрафовать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 25 октября 2021 года был объявлен двухнедельный локдаун. Так, в этот период закрываются все предприятия, кроме тех, которые входят в список системообразующих для нашего региона. В первую очередь это касается предприятий общественного питания, сферы развлечения и услуг. Однако уже в первый день введенных ограничений было установлено, что некоторые учреждения продолжают работать и принимать клиентов.

Власти региона сообщили, что за нарушение введенных ограничений парикмахерские, салоны красоты, фитнес-центры, развлекательные комплексы, кинотеатры, театры, музеи, библиотеки, рестораны будут штрафовать.

Напомним, в период локдауна в Самарской области с 25 октября по 7 ноября 2021 года работают только те предприятия, которые входят в список системообразующих для нашего региона. Из общепита продолжат работу только заводские столовые, кроме того, рестораны и кафе смогут работать на доставку.