"Меры жесткие, но необходимые": какие решения приняли на заседании оперативного штаба в Самаре

Родителям напомнили: да, дети на каникулах, но это не значит, что им нужно идти гулять Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в первый день действия нерабочих дней и ограничительных мер прошло заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Предметом для обсуждения стали введенные ограничения и поведение бизнес-сообщества. Первый вице-губернатор Виктор Кудряшов объяснил, что сегодня в ТЦ уже невозможно пройти без QR-кода. При этом практика их использования будет расширяться, после завершения нерабочих дней они никуда не денутся. Нерабочие дни и введенные меры призваны разорвать цепочки заражения.

- Вынужденное введение раньше обычного срока нерабочих дней призвано разорвать цепочки заражений, но, конечно, это сработает, если мы обеспечим контроль за соблюдением ограничений, которые отражены в постановлении губернатора, - отметил Виктор Кудряшов.

С сожалением на оперативном штабе отметили, что есть пример бизнеснемнов, которые пытаются обойти ограничительные меры. Так, магазины для того, чтобы открыться, срочно вводят в ассортимент 1-2 наименования продукции из списка первой необходимости. С такими хитрецами разберутся, утвердив норму о том, что к таким товарам нужно отнести 30% ассортимента зала.

Чиновники подчеркнули, что вводить такой режим никто не хотел, но ситуация не оставила выбора. Для того, чтобы меры сработали, сегодня ужесточат контроль за соблюдением всех ограничений. С 26 октября 2021 года будет работать горячая линия для жалоб на нарушения режима. А за территориями закрепят группы волонтеров, сотрудников Росгвардии, полицейских, которые будут следить и за соблюдением ограничений, и за масочным режимом. Кроме того, на заседании особо обратились к родителям. Их призвали следить за детьми и, несмотря на каникулы, не предоставлять их самим себе.