В Самаре структуры олигарха Шаповалова пытаются продать «Юность» за 365 млн рублей

В Самаре продают ТЦ "Юность"

В Самаре за 365 миллионов рублей готовы продать ТЦ «Юность», который находится на ул. Ленинградской, в самом центре города. Площадь здания - 6101 квадратный метр. Продавцом выступает девелоперская компания "Самарский деловой мир", являющаяся структурой олигарха Алексея Шаповалова. Речь о продаже этого здания шла еще 10 лет назад, но с тех пор покупатели на объект так и не нашлись.

Сейчас арендаторами центра является сеть магазинов дешевой обуви и одежды, а также несколько представителей индивидуального бизнеса. Неподалеку находится более успешный торговый центр "Опера".

- Продам торговый центр в историческом центре города на ул. Ленинградская, парковка, все коммуникации, система кондиционирования, охранная и пожарная сигнализация, - говорится в объявлении. Менеджеры в разговоре отмечают, что цена может обсуждаться.

В прошлом году универмаг "Юность" праздновал 85-летие. Его открыли 1 марта 1935 года и это здание стало центром шумной торговли того времени. Здесь продавали промтовары, головные уборы, готовое платье, хозяйственные товары и парфюмерные принадлежности.