В Самаре водитель «Весты» насмерть сбил женщину на Заводском шоссе

Смертельная авария произошла ранним утром на Заводском шоссе, 19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром во вторник, 26 октября 2021 года, на Заводском шоссе в Самаре произошло смертельное ДТП. В районе дома № 19 водитель «Лады Весты» сбил женщину-пешехода.

- Все случилось в 6:50. За рулем автомобиля находился 58-летний мужчина. Он наехал на 39-летнюю женщину. Пешеход скончалась на месте аварии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

При каких обстоятельствах произошло ДТП, пока не известно. Полицейские сейчас устанавливают все детали происшествия, а также опрашивают очевидцев. Они проведут проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.