В Самаре на новогодние украшения в 2021 году направят 64,5 млн рублей

Самару начали готовить к зимнему сезону Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре началась подготовка к предстоящему Новому году. Власти уже начали искать подрядчиков, которые помогут создать праздничную атмосферу в городе – изготовят иллюминацию. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает МП «Самарагорсвет». Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит создать несколько видов светящихся фигур. Среди них: арки, огромные фонари, коньки, деревья, подарочные коробки, ель. Также необходимо изготовить светодиодные консоли. Такие обычно вешают на столбы вдоль дорог.

Сейчас идет подача заявок. Итоги электронного аукциона подведут 10 ноября 2021 года. Стоимость контракта – 64,5 млн рублей. Подрядчик должен будет поставить новогоднюю иллюминацию на склад заказчика в течение 5-15 дней. Сам договор будет действовать до 31 мая 2022 года.