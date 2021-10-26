В метро Самары восстановят обычный интервал движения поездов

Интервалы движения поездов сократят с 13 до 10 минут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский метрополитен переведут на обычный график работы. Интервал движения поездов вновь составит 10 минут. Об этом в соцсетях сообщили представители департамента транспорта.

Накануне, 25 октября, один из жителей Самары пожаловался, что метро стало работать по графику выходного дня. Интервалы между рейсами увеличили до 13 минут, из-за чего вагоны в час пик ходили переполненные.

- Сотрудники заводов «Прогресс» и «Авиакор» едут в сторону станции метро «Юнгородок» с 7 до 8 часов в полном составе. Утром вагоны были набиты битком. Люди стояли, и не было даже полуметра между ними. Пожалуйста, верните обычное расписание, - обратился к чиновникам самарец.

Во вторник, 26 октября, представители дептранса сообщили, что вопрос решен. С завтрашнего дня интервалы движения вновь составят 10 минут.