Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 октября 2021 12:34

Труп женщины в одежде достали из Волги в Самаре 26 октября 2021 года

Утонувшую нашли в районе улицы Максима Горького
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Обстоятельства гибели женщины предстоит установить правоохранителям / Фото: Подслушано Самара

Обстоятельства гибели женщины предстоит установить правоохранителям / Фото: Подслушано Самара

Фото: vk.com

Утром во вторник, 26 октября 2021 года, на набережной в Самаре произошло ЧП. Из Волги достали тело утонувшей женщины. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

По словам горожан, водолазы обнаружили погибшую в районе спуска улицы Максима Горького. Она была полностью одета. Интернет-пользователи предполагают, что это был не несчастный случай. Возможно, кто-то «помог».

Личность женщины уже установлена. По данным собственных источников «КП-Самара», это 51-летняя местная жительница. Причину гибели и все обстоятельства происшествия предстоит установить правоохранителям.