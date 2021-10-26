Труп женщины в одежде достали из Волги в Самаре 26 октября 2021 года

Обстоятельства гибели женщины предстоит установить правоохранителям / Фото: Подслушано Самара Фото: vk.com

Утром во вторник, 26 октября 2021 года, на набережной в Самаре произошло ЧП. Из Волги достали тело утонувшей женщины. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

По словам горожан, водолазы обнаружили погибшую в районе спуска улицы Максима Горького. Она была полностью одета. Интернет-пользователи предполагают, что это был не несчастный случай. Возможно, кто-то «помог».

Личность женщины уже установлена. По данным собственных источников «КП-Самара», это 51-летняя местная жительница. Причину гибели и все обстоятельства происшествия предстоит установить правоохранителям.