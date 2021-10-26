Названы дома в Самаре, жители которых чаще всего засоряют канализацию

Виновники 90% засоров - люди, которые выбрасывают бытовой мусор в унитаз или раковину / Фото: РКС-Самара

В Самаре составили список домов, где жители не умеют пользоваться канализацией. Они бросают влажные салфетки, маски, продукты, средства женской гигиены в унитазы и раковины, что приводит к засорам и изливам сточных вод.

Так, за последние месяцы сотрудники «РКС-Самара» более 10 раз выезжали прочищать трубы по следующим адресам: ул. Дачная, 41, 41/1, 43; ул. Краснодонская, 112; ул. Революционная, 135; ул. Мориса Тореза, 105а и ул. Аэродромная, 127.

В компании отмечают, что засоры – одна из главных проблем системы водоотведения. С начала года бригады уже более 4 тысяч раз выезжали для прочистки колодцев и труб. При этом в 90% случаях причинами засоров становится бытовой мусор, который нерадивые самарцы выбрасывают в унитаз или раковину.