В Самарской области набирают волонтеров для доставки продуктов и лекарств пенсионерам

Волонтеры помогут тем, кто оказался на самоизоляции

В Самарской области продолжается набор волонтеров для помощи пожилым людям, которые находятся на самоизоляции. Они будут доставлять пенсионерам продукты, лекарства и предметы первой необходимости.

- Стать добровольцем может любой желающий в возрасте от 18 лет, имеющий действующий QR-код. Также необходимо пройти регистрацию по ссылке, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Те, кто нуждается в помощи волонтеров, могут позвонить по телефону горячей линии и оставить заявку. Отметим, что добровольцы будут не только доставлять продукты и лекарства, но еще помогут в оплате услуг ЖКХ и расскажут, как получить QR-код.