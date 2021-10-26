В Самарской области количество погибших ДТП в 2021 году увеличилось почти на 5%

Количество смертей в ДТП за 2021 год в Самарской области выросло почти на 5% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 26 октября прошла пресс-конференция, посвященная безопасности дорожного движения в Самарской области. Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов рассказал о статистике дорожно-транспортных происшествий в 2021 году.

Согласно имеющимся данным, за 9 месяцев этого года количество ДТП с пострадавшими снизилось на 11%– до 2143. Количество пострадавших в ДТП насчитывает 2711 человек, 236 погибли в результате аварий. Этот показатель наоборот выше аналогичного периода прошлого года на 4,9%.

За 2021 год количество ДТП с погибшими сократилось со 182 до 172, однако массовые гибели в 1 квартале этого года в Сызранском районе и Красном Яру усугубили статистику и обеспечили рост смертности. Областное ГИБДД работает над снижением количества смертей на дорогах, к 2030 году поставлена задача снизить этот показатель в 3,5 раза.

Из положительных моментов Юрий Александрович отметил снижение детского травматизма, а также снизилось число погибших детей с 13 до 9. Снизилось и количество ДТП с участием нетрезвых водителей – спад составил 17%. А число погибших в таких ДТП сократился с 60 до 42 человек.

На дорогах федерального значения наблюдается рост ДТП со смертельным исходом – в 2021 году их было на 59% больше. В этих ДТП погибли 75 человек, что составляет 32% от общего числа смертей. В частности в Сызранском, Ставропольском, Исаклинском районах и на Красном Яру погибло 50 человек.

Основной причиной ДТП со смертельным исходом назван выезд на полосу встречного движения. В таких дорожно-транспортных происшествиях погибло 96 человек, что составляет 40% от общего числа смертей. Рост ДТП по этой причине составил 57%.

В областном ГИБДД принимают все возможные меры по предотвращению дорожно-транспортных происшествий, в том числе за 2021 год было зафиксировано 3 000 900 нарушений, что на 18 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого количества 80% нарушений было зафиксировано в автоматическом режиме. В ходе контрольно-надзорной деятельности было поймано 6010 нетрезвых водителей, управляющих автомобилями.