Опубликовано постановление Азарова с полным списком правил жизни в "ковидной" Самаре

Как жить в пандемию в Самарской области

На сайте правительства 26 октября 2021 года появилось постановление о жизни в режиме ограничительных мер в Самарской области, подписанное губернатором Дмитрием Азаровым. Правда, в документе написано, что это постановление от 22 октября 2021 года. Жители региона начали переживать: какие ограничения снова вводятся? Мы изучили текст документа: новых мер в нем не прописано. Это постановление объединило в себе все действующие правила. В правительстве объяснили: оно было необходимо, для того чтобы собрать воедино все пункты и дать жителям понятную картину той действительности, в которой они существуют.

Уже известно, что постановление не вводит никаких новых мер и ограничений. Здесь прописана обязанность прибывающих на территорию региона граждан сообщать о своем приезде по номеру 122, незамедлительно обращаться к врачу при появлении симптомов респираторного заболевания. Лица с подтвержденным COVID-19 должны соблюдать самоизоляцию. В регионе действует масочный режим и требования к обязательному социальному дистанцированию.

На работе должны отправить 30% коллектива, беременных женщин и лиц старше 65 лет на удаленку, проверять температуру, в офисах и на предприятиях должны проводить качественную уборку с дезинфекцией помещений и всех мест общего пользования.

Также ограничена работа ночных клубов и дискотек, аквапарков, аттракционов, фан-зон, танцплощадок. Работа ресторанов, театров и других досуговых учреждений, кино, фитнес-центров разрешена только при заполнении 50%. В театры, на концрты, в бассейны, фитнес-центры, кино, фуд-корты можно попасть только с QR-кодом или сертификатом о прививке. Также здесь говорится о блокировке социальных карт для лиц старше 65 лет.

При этом требования могут измениться после 7 ноября, если нерабочие дни все же не будут способствовать снижению заболеваемости.

Полный текст постановления можно увидеть здесь.