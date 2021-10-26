В самарских трамваях начали дезинфицировать воздух

Специальное оборудование монтируют в Самаре

В Самаре в трамваях и троллейбусах начали устанавливать специализированное оборудование для очистки и обеззараживания воздуха. Именно ТТУ стало первым из перевозчиков, кто закупил подобные устройства для защиты пассажиров от бактерий и вирусов, которые распространяются воздушно-капельным путем. В рейс уже вышли маршруты №№1, 4 и 18, которые оборудованы рециркуляторами.

В управлении объяснили, как действует этот аппарат: воздух через входное отверстие проникает в зону ультрафиолетового излучения, обеззараживается и уже после этого поступает в салон. Такие рециркуляторы полностью безопасны для человека, животных и растений. Попадания прямых УФ-лучей нет, поэтому ожогов кожи или слизистых оболочек не возникнет.

- Монтажом и проверкой работоспособности у нас занимаются слесари по ремонту подвижного состава, а перед рейсами и при движении по маршруту, когда рециркуляторы также будут включаться, следить за их работой поручим водителям, - рассказал руководитель ТТУ Михаил Ефремов.

Закупают устройства по графику. Первую партию уже доставили в ТТУ, работа продолжится. И в ближайшее время оснастить рециркуляторами планируют каждую из 1200 машин, выходяших на линию – и автобусов, и трамваев, и троллейбусов.

- Также приборы устанавливают и на станциях самарского метрополитена. Здесь рециркуляторы, разумеется, более мощные, - объяснил заместитель руководителя департамента транспорта администрации г.о. Самара Юрий Тапилин.

Уже к 15 ноября в трамваях и троллейбусах собираются установить 45 комплектов оборудования, к 30 ноября намерены сделать это во всем подвижном составе.