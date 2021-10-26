В Самарской области установят новые светофоры и расширят федеральные трассы для повышения безопасности

В Самарской области планируют значительно поработать над безопасностью дорожного движения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в рамках федерального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» заканчивается ввод в эксплуатацию 80 объектов ремонта и капитального ремонта дорожной сети. Об этом рассказал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов в рамках подведения итогов строительного сезона.

На региональной сети был отремонтирован 31 участок общей протяжённостью 262 километра, на муниципальной сети обновили 30 улиц в Самаре общей протяжённость в 52 километра и 13 в Тольятти общей протяжённостью в 22 километра.

В настоящее время основной задачей министерства транспорта и автомобильных дорог является подготовка к зимнему периоду. В рамках месячника по благоустройству, который пройдёт в ноябре 2021 года, будет проведена проверка дорожной техники и наличия реагентов для избежания скольжения на дорогах.

Третий год подряд в тесном сотрудничестве с ГИБДД формируется перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. В 2021 запланировано 256 инженерных мероприятий на дорогах общего пользования регионального значения Самарской области, 96% из которых уже исполнено.

На все инженерные мероприятия муниципалитетом выделены субсидии в размере 255 миллионов рублей – 100 миллионов на Самару и 155 на Тольятти.

Кроме того, для повышения безопасности дорожного движения были установлены 20 дополнительных шумовых полос. В настоящее время рабочие заканчивают установку информационных указателей, которые будут информировать водителей о ведении скрытого контроля и просить сбросить скорость.

До конца года планируется установить четыре дополнительных проекционных светофора, светофоры типа Т1 и Т7, две шериф-балки, дополнительное освещение пешеходных переходов, четыре табло контроля скорости. На дорогах с перспективой поворота будут установлены сигнальные столбики. В планах также значится расширение федеральных дорог для повышения безопасности.